Алкомаркету в Череповце отказали в возмещении ущерба за поврежденную вывеску

Суд отказал череповецкому алкомаркету «Красное и белое» в компенсации ущерба за световую вывеску, которая была повреждена во время очистки крыши дома от снега в январе 2024 года.

«Владелец вывески, осуществляющий розничную торговлю в этом магазине, обратился с иском к товариществу собственников жилья «Ленина, 78» о возмещении 45 040 рублей, потраченных на ремонт поврежденной конструкции», - пояснили в пресс-службе судов области.

Однако в суде решили, что вывеска изначально была установлена без согласования с собственниками помещений дома. Кроме того, не были согласованы ее конструктивные особенности, а также какие мероприятия по защите вывески следует произвести, чтобы исключить ее повреждение при проведении обязательных работ по уборке круши от снега. Помимо этого, суд признал вывеску рекламной, направленной на привлечение внимания потребителей.

На этом основании владельцу магазина в иске было отказано.