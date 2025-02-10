Переезд в Прилуках переведут на ручной режим

[ Общество ]

Железнодорожный переезд в Прилуках переведут на ручной режим работы в ночь на 12 февраля. По информации пресс-службы Северной железной дороги, автоматическая переездная сигнализация будет отключена в связи с производством электромонтажных работ.

«Не будут работать светофоры, шлагбаумы и устройства заграждения. Регулирование движения автотранспорта будет производиться дежурными работниками с помощью горизонтально-поворотных шлагбаумов. Пропуск автотранспорта будет осуществляться в свободное от поездов время», - пояснили в пресс-службе ведомства.

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Переезд в Прилуках переведут на ручной режим
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