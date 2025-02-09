В январе 59 вологжан переселились из аварийного жилья в новое

В первый месяц этого года по муниципальной программе «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан» потрачено 80 миллионов рублей. Денежные средства были выделены, в том числе, из областного бюджета. Об этом в своих социальных сетях рассказал мэр Вологды Андрей Накрошаев.
Два многоквартирных дома полностью расселены, 14 домов расселены частично. Семь семей, нуждавшихся в новом жилье, исключены из списка очередников. Таким образом, 59 вологжан переселились из аварийного жилья в новое. Расселение аварийного фонда будет продолжаться и дальше за счёт комплекса мероприятий.
«Ветхие строения портят внешний облик Вологды. А ещё сдерживают развитие инженерной и социальной инфраструктуры, снижают привлекательность города как областного центра. Самостоятельно решить эту проблему нам очень сложно. Поэтому здесь работаем совместно с Правительством Вологодской области. Его поддержка позволяет нам активно вести эту работу», — отметил Андрей Накрошаев.