В январе 59 вологжан переселились из аварийного жилья в новое

В первый месяц этого года по муниципальной программе «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан» потрачено 80 миллионов рублей. Денежные средства были выделены, в том числе, из областного бюджета. Об этом в своих социальных сетях рассказал мэр Вологды Андрей Накрошаев.

Два многоквартирных дома полностью расселены, 14 домов расселены частично. Семь семей, нуждавшихся в новом жилье, исключены из списка очередников. Таким образом, 59 вологжан переселились из аварийного жилья в новое. Расселение аварийного фонда будет продолжаться и дальше за счёт комплекса мероприятий.