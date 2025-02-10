Россияне стали чаще покупать камеры видеонаблюдения для слежки друг за другом

[ Общество ]
Автор:
Иван Гордеев

Видеонаблюдение

Россияне последнее время стали более подозрительными, и стали чаще следить друг за другом, за детьми и животными. Об этом свидетельствуют возросшие объемы продаж камер видеонаблюдения.

Как пишет Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА, спрос на  системы видеонаблюдения для дома по итогам 2024 года оказался в два раза выше, по сравнению с аналогичными показателями 2023 года. Подозрительные россияне чаще стали устанавливать видеонаблюдения у себя в квартирах. На 20% вырос спрос на “видеоняни”. С помощью этого девайса осуществляется наблюдение не только за детьми, но и за домашними животными.

Средняя стоимость подобных камер для видеонаблюдения колеблется в пределах 3,5 тыс. руб. 

Стала набирать популярность слежка за соседями. По итогам 2024 года спрос на уличные камеры подскочил в 2,8 раза, при этом, как это ни странно, цены на них снизились. Средний чек опустился до отметки 2469 руб.

Теперь просто так сорвать яблоко с чужой яблони не получится, вас сразу же засекут. Времена нынче непростые. Уровень тревожности растет, поэтому надо лучше контролировать обстановку, заодно и доказательства будут, на случай чего…
 

Теги:
общество безопасность
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