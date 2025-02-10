Двоих браконьеров поймали на озере в Вытегорском районе

В отношении двоих жителей Вытегры, 37 и 50 лет, возбуждено уголовное дело по факту незаконной ловли рыбы. Об этом рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Сотрудники полиции при проведении профилактического рейда на озере Мегерское Вытегорского района выявили факт незаконного вылова рыбы. Они изъяли у браконьеров 13 экземпляров леща, судака и чехонь, вся рыба была с икрой. Общий ущерб составил 15 тысяч рублей. Установлено, что мужчины ловили рыбу с помощью восьми сетей, являющихся запрещенным орудием лова.

«Дознанием Вологодского линейного отдела полиции в отношении любителей незаконной рыбалки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору». Избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке», – пояснили в пресс-службе.

Вытегорским браконьерам грозит штраф в размере до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.