Китайскими грузовиками заинтересовалась прокуратура. В России приостановлена продажа Shacman SX3258

Что хорошо китайцу, то может принести неприятности русскому. Опыт эксплуатации китайских грузовиков подтвердил эту истину.

В России приостановлены продажи самого продаваемого за последнее время грузовика Shacman SX3258 китайского производства. Решение об этом было принято после обнаружения серьезных нарушений сертификации.

Проверки данного транспортного средства начались после частных жалоб водителей. Много жалоб было подано в Национальный автомобильный союз, на основании чего было передано официальное обращение в Правительство России

После более тщательной проверки было установлено, что у Shacman SX3258 имеет место несоответствия обязательным требованиям. Было выявлено, что данный грузовым обладает слабой конструкцией заднего противоподкатного и бокового защитного устройства, имеет сильный шум, слабые тормоза, а также тихий неразборчивый звук при работе ГЛОНАСС.

Данную информацию официально подтвердил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Официальную проверку по данной проблеме начала Прокуратура. На очереди предстоит проверка других марок китайских грузовиков Sitrak и Howo.

Данная проблема может коснуться всех жителей России, проблемы с логистикой могут увеличить время транспортировки, а заодно в очередной раз разогнать инфляцию. С другой стороны отличный шанс нарастить производство для отечественного КАМАЗа. Также объявлено о планах начать выпуск в Санкт-Петербурге грузовиков марки БАЗ. Очень хочется верить, что россиян не останется без так необходимых для нашей экономики машин.

