Архитектурная подсветка появилась на здании автовокзала в Череповце

[ Общество ]

Подсветка

Вечерняя архитектурная подсветка зажглась на здании автовокзала в городе металлургов. Об этом в своих социальных сетях рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

«Преображение фасада — первый шаг к обновлению всей привокзальной площади. Особенно актуальной подсветка будет осенью и зимой. Максимальный поток пассажиров здесь утром, когда еще темно, и вечером, когда уже стемнело», — пояснил мэр города.

Все освещение создано с помощью светодиодных светильников, из-за чего расход электроэнергии минимальный. Также подсветку можно включить частями. Работать она будет в двух режимах: праздничном и повседневном.

Теги:
подсветка автовокзал
Фото: Вадим Германов
 

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