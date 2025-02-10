Архитектурная подсветка появилась на здании автовокзала в Череповце

Вечерняя архитектурная подсветка зажглась на здании автовокзала в городе металлургов. Об этом в своих социальных сетях рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

«Преображение фасада — первый шаг к обновлению всей привокзальной площади. Особенно актуальной подсветка будет осенью и зимой. Максимальный поток пассажиров здесь утром, когда еще темно, и вечером, когда уже стемнело», — пояснил мэр города.

Все освещение создано с помощью светодиодных светильников, из-за чего расход электроэнергии минимальный. Также подсветку можно включить частями. Работать она будет в двух режимах: праздничном и повседневном.