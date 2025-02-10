В Вологде не нашелся желающий для застройки территории в районе улицы Гагарина

В Вологде признаны несостоявшимися торги по поиску инвестора для застройки территории в районе улиц Петина, Гагарина и Преображенского. На аукцион не было подано ни одной заявки, сообщает Вологда.рф. Напомним, о реализации в городе программы комплексного развития территории заявлял еще бывший мэр города Сергей Воропанов.

В программу попадают 28 аварийных и 37 ветхих многоквартирных домов, а также 9 частных жилых домов и 11 нежилых объектов, в частности, детский сад №110 и здание «Центра народной культуры». В соответствии с проектом все дома, кроме детского сада, должны быть снесены, а на их месте планируется построить новые дома.

В настоящее время в городской администрации пересматривают условия договора. Предполагается, что будут пересмотрены обязанности между городом и потенциальным застройщиком. После этого проект комплексного развития территории снова выставят на торги.