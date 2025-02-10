Подросток из Сокола задержан за развратные действия в отношении ребенка

17-летний житель Сокола заключен под стражу по решению Сокольского районного суда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

По версии следствия, в январе этого года подросток, с целью удовлетворения своих половых потребностей, совершил действия сексуального характера против девочки младше 12 лет. В отношении сокольчанина возбуждено уголовное дело.