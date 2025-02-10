Подросток из Сокола задержан за развратные действия в отношении ребенка

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Суд

17-летний житель Сокола заключен под стражу по решению Сокольского районного суда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

По версии следствия, в январе этого года подросток, с целью удовлетворения своих половых потребностей, совершил действия сексуального характера против девочки младше 12 лет. В отношении сокольчанина возбуждено уголовное дело.

«Суд, учитывая личность подозреваемого, тяжесть совершенного преступления, принимая во внимание тот факт, что, находясь на свободе, подозреваемый может воспрепятствовать предварительному расследованию, в том числе путем оказания давления на свидетелей произошедшего, избрал в отношении сокольчанина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца по 06 апреля 2025 года», — рассказали в пресс-службе судов.

Теги:
развратные действия СИЗО изнасилование
Фото: пресс-служба судов Вологодской области
 

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