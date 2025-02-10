Минздрав требует ввести отработки для выпускников медицинских вузов

Минздрав РФ выступил с инициативой ввести обязательные отработки для выпускников бюджетных отделений медицинских ВУЗов и колледжей в течение двух-трех лет. Предполагается, что работать можно в частном или государственном медицинском учреждении, а конкретный выбор смогут осуществить сами молодые специалисты. Трудоустроиться необходимо в течение года после окончания ВУЗа или колледжа. За отказ планируется штрафовать.

Похожий проект закона два года назад уже рассматривался в Госдуме, однако тогда предложенный механизм распределения выпускников образовательных организаций, прошедших обучение за счет бюджетных средств, не был поддержан.

«Инициатива Минздрава активно обсуждается в сети. Механизмы закрепления должны быть в первую очередь стимулирующими. Так, например, в Вологодской области успешно действует ряд мер поддержки молодых врачей и фельдшеров, ведется целенаправленная работа по привлечению специалистов из других регионов», - рассказал спикер регионального парламента Сергей Жестянников.

Первостепенная задача - обеспечить медицинскими работниками первичное звено здравоохранения. Об эффективности принимаемых мер свидетельствуют следующие факты: за 2024 год в медучреждения региона привлечено 198 врачей (на 30% больше, чем планировалось), а вместе со средним медицинским персоналом - больше 400 специалистов.

«Самое важное, предусмотреть в новом законе такую маршрутизацию специалиста, чтобы он продолжал трудиться в отрасли здравоохранения, повышая свою квалификацию и, соответственно, поднимаясь по карьерной лестнице. Например, начал работать по распределению в сельском ФАПе, после отработки перешел в Центральную районную больницу, далее, получив опыт, - в другие медицинские организации или органы управления здравоохранением», - уточнил Жестянников.

По его словам, вологодские депутаты обсудят инициативу Минздрава и дадут свои предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего кадровый потенциал здравоохранения.