Пенсионерка пострадала в пожаре в Череповецком районе

Возгорание произошло в субботу, 8 февраля, в дачном доме в СНТ «Иванушка» Череповецкого района. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Вологодской области.

77-летняя собственница топила печь, а заготовленные дрова сушила на ее поверхности. В какой-то момент она заметила пламя и попыталась самостоятельно потушить огонь, в процессе чего получила травмы. Однако справиться с пожаром ей не удалось.

На место происшествия выехали девять огнеборцев и три единицы техники. Ликвидировать огонь им удалось на площади 24 квадратных метров.

Дознаватели МЧС России считают, что причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности при топке печи.