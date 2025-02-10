Похолодание к концу недели обещают вологодские синоптики

[ Общество ]

В ближайшие два дня погоду в Вологодской области будет определять антициклон. Обойдется без осадков, дневные температуры прогнозируются в пределах от -5 до -8 градусов.

«В последующие дни антициклон начнет ослабевать, атмосферное давление постепенно понизится, все чаще будет идти снег. В ночь на среду увеличится вероятность осадков на севере и востоке региона, ночью от -3 до -8 градусов, днем -1 -4 градуса», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В четверг снег пройдет в большинстве округов области.  

В пятницу потоки в атмосфере развернутся на северные, в регион устремится порция арктического воздуха, что приведет к серьезному похолоданию, особенно в восточных районах. В центре, по предварительным данным, дневные температуры в выходные дни составят около -10 градусов.

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