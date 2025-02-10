Житель Череповца убил знакомого ножом в живот

[ Происшествия ]

В Череповце 32-летний мужчина убил знакомого ножом в живот. Преступление было совершено в ночь на 8 февраля в квартире дома по улице Центральной.

Как пояснили в региональном управлении следственного комитета, мужчина распивал спиртное в своей квартире в компании знакомых.

«В ходе возникшей ссоры он нанес одному из гостей 1985 г.р. удар ножом в живот, причинив смертельное ранение. Смерть пострадавшего была констатирована скорой помощью», - пояснили в следкоме.     

Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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