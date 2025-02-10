Волейболистки «Северянки» не отдали не одного сета своим соперницам в 9-м туре высшей лиги «А». Игры прошли в Муроме с 5 по 9 февраля.

Череповчанки провели четыре матча, по два с «Уфимочкой УГНТУ» и «Динамо-Анапа». Все четыре встречи завершились с одинаковым счётом 3:0 в пользу команды Вадима Панкова.

«Четыре победы в четырех матчах-прекрасный результат. На этот тур была поставлена задача забрать максимум очков, мы к этому стремились и всё получилось. Старались максимально усилить подачу, что точно получилось, и играть качественно. Сейчас команде важно сохранить уверенность, продолжать работать над ошибками и не останавливаться, ведь дальше нас ждут очень серьёзные матчи», - подвела итоги тура пасующая «Северянки» Елизавета Егоровцева.

«Северянка», одержав 29 побед в 34 матчах, занимает второе место турнирной таблицы высшей лиги «А». Следующий тур «Северянка» проведёт в Екатеринбурге с 27 февраля по 2 марта, где сыграет с «Уралочкой-2-УрГЭУ» и «Тюменью».