Администрация Вологды выплатит ущерб за поврежденную иномарку

Департамент городского хозяйства администрации Вологды выплатит почти 30 тысяч рублей за ремонт автомобиля Kia Sportage, который въехал в яму на улице Клубова. По информации пресс-службы судов, выбоина на проезжей части составляла 100 см в длину, 55 см в ширину и 12 см в глубину.

Автомобиль получил механические повреждения, ущерб составил 29 361 рубль.

«В судебном заседании представитель департамента исковые требования не признала, пояснила, что департамент является ненадлежащим ответчиком, поскольку на дату ДТП функции по дорожной деятельности были возложены на МКУ «Служба городского хозяйства», - рассказали в областном суде.

Однако в суде доводы департамента отклонили, решив, что именно он должен отвечать за содержание дороги.