Немцы объявили бойкот Tesla

В последнее время Илон Маск стал больше политиком, чем бизнесменом, и позволяет себе делать громкие заявления. В частности несколько раз он позволил резкие выпады в отношении официальных немецких властей. Дипломаты попробовали дать достойный ответ, но все карма настигла Маска.

Согласно последним статистическим данным по итогам января 2025 года в Германии рухнули продажи электромобилей Tesla. Было продано всего лишь 1277 штук авто данного бренда, что на 59,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интересен тот факт, что в целом продажи электромобилей в Германии выросли на 53,5%, до 34,5 тыс.

Журналисты находят только одно вразумительное объяснение данной ситуации. Таким образом рядовые немцы отреагировали на недавние высказывания Илона Маска, который раскритиковал политику Шольца и местных “зеленых”. Также владелец Tesla открыто поддержал партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисой Вайдель, и написал в своем аккаунте Х, что только эта политическая сила может спасти страну, и именно она, по мнению бизнесмена, одержит «эпическую победу» на выборах в Бундестаг, которые пройдут в конце февраля.

Кстати продажи Tesla также снизились во Франции на 63%, и Великобритании на 12%. Все это происходит на фоне критических высказываний Маска о политике европейских властей. А ведь когда власти этих стран субсидировать продажи именно электромобилей Tesla, и вот такая неблагодарность. Так ведь Маск вообще может потерять все рынки сбыта. А может ему уже не интересно производить электромобили?