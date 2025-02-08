Состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. Ждем личную встречу?

Главное событие, которого многие ждали, случилось. Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся.

Об этом сообщил сам американский президент в эксклюзивном интервью изданию New York Post на борту самолета Air Force One в эту пятницу.

Темой переговоров стал украинский конфликт, и пути его прекращения. Дональд Трамп не стал разглашать всех подробностей, он предпочел промолчать. Главная фраза, на которой сделал акцент американский лидер, что Владимир Путин хочет прекращение кровопролития.

«Он хочет, чтобы люди перестали умирать», — сказал Трамп.

Также глава Белого дома заявил, что у него всегда были отличные и дружеские отношения с его российским коллегой, и если бы он был президентом до начала конфликта, то его бы не произошло.

Также Трамп заявил журналистам, что у него есть конкретный план прекращения этой войны, с помощью которого он надеется ее в ближайшем времени прекратить.

Также в будущем не исключена личная встреча двух президентов, над организацией которой уже работают дипломаты двух стран.

Предположения о том, что закулисные переговоры между Россией и США давно идут подтвердились. Начало обнадеживающее. Ждем продолжение…