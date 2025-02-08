АвтоВАЗ покоряет Беларусь. Автомобили Lada стали популярнее китайцев

[ Экономика ]
Автор:
Алексей Колосков

Lada Гранта

Пока россияне ругают и критикуют отечественный автопром, все больше людей за границей покупают автомобили Lada. Это не шутка! Например, в Беларуси продукция АвтоВАЗа стала популярнее автомобилей из Китая.

Удивительные вещи происходят у соседей. Согласно последней статистике, российскому автопроизводителю принадлежит почти 40% белорусского авторынка. В это с трудом верится, но на это есть свои причины. 

Во-первых, стоимость новых автомобилей Lada в Беларуси гораздо меньше, чем в России. Это делает российские машины одними из самых доступных. А соотношение цена/качество является оптимальным. По результатам января 2025 года Lada стала лидирующей маркой на рынке соседней страны. 

Во-вторых, в Беларуси временно прекратилось льготное кредитование покупок автомобилей Belgee, что автоматически сделало российские Lada гораздо привлекательнее, и впервые после открытия завода «БелДжи» они стали популярными автомобилями в республике. Geely уступили им первую строчку в рейтинге. 

Руководство АвтоВАЗа умело воспользовалось ситуацией, смогло нарастить производство за счет бесперебойно действующих программ финансирования. Как итог, в январе 2025 года белорусы купили 1706 авто российской марки, это эквивалентно доле 39,7%. 

Невероятно, но факт…

Теги:
авто экономика
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