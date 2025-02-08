Владельцев iPhone предупредили об опасности установки приложения DeepSeek

После появления китайской нейросети DeepSeek стала лидером по загрузкам в онлайн-магазине App Store от компании Apple. Вместе с этим эта программа оказалась под пристальным вниманием специалистов по кибербезопасности. И вот спустя несколько недель они вынесли свой неутешительный вердикт.

Как заявляют специалисты американской компании Now Secure, специализирующиеся на обеспечении мобильной безопасности, DeepSeek оказалась опасной для всех владельцев iPhone. В ней найдено большое количество уязвимостей, благодаря которым личные данные пользователей, и также их банковские карточки могут оказаться в свободном доступе.

Например, приложение DeepSeek передает все конфиденциальные данные через интернет без шифрования.

В тех местах, где все же шифр используется, он устаревший, это значит что его надежность равна нулю.

Now Secure настаивает, что все имена пользователей, ключи и пароли шифрования к их учетным записям хранятся ненадежным образом. Биометрические данные передаются на облачную платформу Volcengine, под управлением ByteDance. Из-за этого высока вероятность, что вся эта информация может стать легкой добычей китайцев, без какого либо на это разрешения.

Now Secure потребовала запретить DeepSeek на территории США.

Данное сообщение возымело свой эффект, среди владельцев iPhone началась настоящая паника, многие пользователи пишут, что нужно срочно сносить DeepSeek. Удивление вызывает другой момент, что как бы все это не касается владельцев смартфонов на ОС Android, они вообще ничего не понимают.

На данный момент разработчики DeepSeek никак не прокомментировали информацию об обнаруженных уязвимостях. Однако эксперты советуют пользователям воздержаться от использования приложения до исправления проблем.

