Георгий Филимонов объяснил свое решение отказа от абортов в регионе

Губернатор Вологодской области назвал аборты порочной практикой детоубийства. По его словам, обсуждение отказа от абортов – это часть комплексной политики по повышению рождаемости. В то же время он отметил, что речь идет не о законодательном запрете, а о широком общественном обсуждении необходимости отказаться от абортов.

«Подробные разъяснения нашей принципиальной позиции скоро дадим, сейчас же необходимо сказать, что данные меры, разумеется, не будут касаться случаев прямых медицинских показаний и ситуаций, связанных с последствиями преступных действий в отношении женщин. Мы отстаиваем традиционные ценности, здоровье и процветание нашего народа. Многодетные семьи в Вологодской области должны стать примером и нормой», – отметил Георгий Филимонов.

Эта работа направлена на преодоление демографического кризиса и является частью большого комплекса мероприятий, в который входят ограничение продажи алкоголя, популяризация в массах спорта и здорового образа жизни, обеспечение доступности медицинских услуг и развитие сферы образования.

Общий объем финансирования региональной программы повышения рождаемости составляет 2,8 миллиарда рублей, из которых 395 миллионов рублей направлены на демографическую программу губернатора «Семья – оплот Русского Севера».

В ближайшее время на базе областного Правительства пройдет большое совещание с главврачами, директорами, акционерами частных медицинских организаций о необходимости отказа от абортов, в том числе и в частных клиниках.