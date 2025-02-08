Три человека пострадали в ДТП с пожарной машиной в Череповце

[ Происшествия ]

ДТП

Авария произошла в пятницу, 7 февраля, в начале одиннадцатого вечера на перекрестке у дома №99а по Советскому проспекту и Красноармейской площади в городе металлургов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, пожарная машина, двигаясь с включенным звуковым сигналом, столкнулась с автомобилем «Рено Сандеро» под управлением молодого человека 2006 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека: водитель «Рено», его 16-летний пассажир, а также сотрудник пожарной службы 2001 года рождения, который ехал на пассажирском сидении. Все трое были доставлены в медучреждение.

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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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