Три человека пострадали в ДТП с пожарной машиной в Череповце

Авария произошла в пятницу, 7 февраля, в начале одиннадцатого вечера на перекрестке у дома №99а по Советскому проспекту и Красноармейской площади в городе металлургов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, пожарная машина, двигаясь с включенным звуковым сигналом, столкнулась с автомобилем «Рено Сандеро» под управлением молодого человека 2006 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека: водитель «Рено», его 16-летний пассажир, а также сотрудник пожарной службы 2001 года рождения, который ехал на пассажирском сидении. Все трое были доставлены в медучреждение.