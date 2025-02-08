Вологжанка одержала победу на Всероссийских соревнования по спортивному туризму

[ Спорт ]

Вологжанка одержала победу на Всероссийских соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях.

Екатерина Лапушкова стала лучшей на личной дистанции среди женщин, с результатом 1 минута 31 секунда. Соревнования проходят в Волгоградской области с 7 по 9 февраля.

Вологодскую область представляет большая делегация спортсменов из Вологды, Белозерска и Кадуя.

Остальные результаты вологодских спортсменов первого дня соревнований: Евгений Князев стал четвертым среди мужчин, Анастасия Лапушкова заняла четвертое, а Екатерина Зуевская шестое место среди женщин.

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Фото: группа ВКонтакте "Спортивный туризм Вологодской области"
 

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