Вологжанка одержала победу на Всероссийских соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях.

Екатерина Лапушкова стала лучшей на личной дистанции среди женщин, с результатом 1 минута 31 секунда. Соревнования проходят в Волгоградской области с 7 по 9 февраля.

Вологодскую область представляет большая делегация спортсменов из Вологды, Белозерска и Кадуя.

Остальные результаты вологодских спортсменов первого дня соревнований: Евгений Князев стал четвертым среди мужчин, Анастасия Лапушкова заняла четвертое, а Екатерина Зуевская шестое место среди женщин.