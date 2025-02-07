Остановочные комплексы начали мыть в Вологде

[ Общество ]

Сотрудники МКУ «Зеленстрой» начали очищать стекла на остановочных комплексах в разных районах города. Сегодня приводили в порядок остановки на Советском проспекте

«Остановки моем механизированным способом, используя передвижной «Керхер» на базе КамАЗа. Два специалиста работают с техникой, еще двое занимаются ручной уборкой. Мы регулярно протираем скамейки, а к очистке стекол приступили на этой неделе. Применяем легкий солевой раствор, чтобы в дальнейшем избежать образования наледи. Весной будем использовать воду и специальные составы», – рассказал заместитель директора МКУ «Зеленстрой» Владимир Павловский.

В среднем за смену коммунальщики приводят в порядок остановки на протяжении всей улицы. Также сотрудники «Зеленстроя» начали мыть дорожные знаки и ограждения на мостах и вдоль дорог.

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