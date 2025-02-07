Особую экономическую зону создадут в Великом Устюге

В Великом Устюге будет создана особая экономическая зона «Тематический Парк Деда Мороза» при поддержке руководителя АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Об этом заявил губернатор Вологодской области вчера в ходе оперативного совещания в Правительстве региона.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин одобрил предложение по созданию особой экономической зоны в Великом Устюге под названием «Тематический Парк Деда Мороза». Наряду с запускаемой сейчас по постановлению Правительства России особой экономической зоной «Лесково» в Вологодском муниципальном округе мы совместно с АФК «Система» создаем еще одну особую экономическую зону в Великом Устюге», – рассказал Георгий Филимонов.

Инвестиционный проект предполагает комплексное развитие территорий, что поможет развивать город и муниципалитет.

Глава области напомнил, что регион ведет масштабную подготовку к празднованию 250-летия Череповца, 880-летия Вологды и 880-летия Великого Устюга, которые состоятся в 2027 году. Исходя из этого создаются новые точки роста в областной экономике.