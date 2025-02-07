Эпидемия ожирения. В России вырос спрос на гробы больших размеров

Медики бьют тревогу, в России набирает обороты эпидемия ожирения. Все больше наших соотечественников имеют лишний вес. Совершенно неожиданно эта проблема проявила себя в ритуальных услугах.

В России растет спрос на гробы больших размеров, об этом написал Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. Особенно остро стоит вопрос в провинции в отдаленных районах.

Уже сегодня стоимость гробов больших размеров выше обычных в два-три раза. Цены на элитные модели в больших городах могут доходить до 700 тысяч рублей, при стартовой цене гроба 10–20 тысяч рублей.

При этом компании, предоставляющие ритуальные услуги, изготавливают подобные изделия только по предварительному заказу. Жителям небольших городов приходится запихивать умерших людей больших размеров в узкие гробы.

Проблема ожирения характерен для всего мира, и Россия в этом списке не является исключением. по данным ВОЗ сегодня в нашей стране лишний вес имеют 62,5% взрослого населения. Только по итогам 2022 года в стране было выявлено более 419 тыс. новых случаев ожирения среди взрослых.

Сегодня захоронение людей “больших” размеров решается с помощью гробов с двойным дном. Такие модели разработаны для усопших, чей размер шестидесятый и выше. У них бортики выше на 20 см, и они шире. Такие гробы стандартные. Индустрия уже подстроилась под спрос.

Конечно же, когда человек покидает этот мир, ему уже все равно. Но все же, уходить надо красиво, чтобы ничего нигде не жало. Друзья, следите за своим весом…

