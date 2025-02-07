В России склады забиты бытовой техникой и электроникой. Чем опасна эта ситуация?

Когда Запад вводил антироссийские санкции, в первые дни было очень много разговоров, что теперь в России начнет тотальный дефицит электроники, поскольку она практически вся производится за границей. Но вот прошло три года, и сегодня СМИ пишут о том, что у продавцов электроники на складах скопились излишки. По идее должны падать цены, но на само деле эта ситуация может обернуться другими проблемами…

Почему россияне не перестали покупать бытовую технику и электронику? Есть версия, что наши люди перешли на экономный режим потребления. Время сегодня непростое, и поэтому люди решили экономить.

Еще одна версия заключается в том, что кредиты стали дорогие, и люди не хотят переплачивать, а наоборот, кладут деньги в банк под высокие проценты. И таким способом пытаются накопить на покупку нужного им гаджета.

В России обвалилась ипотека, и обычно люди чаще всего закупаются бытовой техников при переезде на новую квартиру, а теперь это не нужно.

Какая из этих версий правильная, мы не можем сказать. Еще забыли упомянуть, что многие гаджеты до сих пор отлично работают, новые им практически ничем не превосходят, и зачем покупать и платить большие деньги?

Продавцы электроники жадничают, и не устраивают распродажи, и не снижают цены. И поэтому сокращают завоз из-за рубежа новой техники. Старая рано или поздно будет распродана, а вот перебои с поставками на какой-то момент могут спровоцировать тот самый дефицит, о котором пугали три года назад. Только причины сегодня совершенно иные. Но, учитывая тот факт, что сегодня в мире производится слишком много различной техники, вряд ли этот дефицит долго продержится, да будет ли он, вот в чем вопрос…

