В Вологде началась подготовка к весне: моют остановки и ограждения

В областной столице в рамках подготовки к весенней уборке МКУ «Зеленстрой» начали очищать стекла на остановочных комплексах, а также ограждения. Вчера в порядок привели остановку на Советском проспекте.

«Остановки моем механизированным способом, используя передвижной «Керхер» на базе КамАЗа. Два специалиста работают с техникой, еще двое занимаются ручной уборкой. Мы регулярно протираем скамейки, а к очистке стекол приступили на этой неделе. Применяем легкий солевой раствор, чтобы в дальнейшем избежать образования наледи. Весной будем использовать воду и специальные составы», – рассказал заместитель директора МКУ «Зеленстрой» Владимир Павловский.

В среднем за смену коммунальщики приводят в порядок остановки на протяжении одной улицы. Слабые отрицательные температуры таким работам не помеха. Также сотрудники «Зеленстроя» моют дорожные знаки и ограждения на мостах и вдоль дорог.