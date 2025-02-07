В Вологде проводят опрос о раздельном сборе мусора

В администрации города Вологды сообщили, что жители области все чаще задают вопросы в социальных сетях по поводу раздельного сбора вторсырья. Так, с начала года от вологжан поступило 64 обращения по этой теме, 47 из них оставили жители областной столицы.

«Проанализировав ситуацию, мы инициировали сбор мнений от жителей Вологды. Так, на основе рекомендаций Центра управления регионом Вологодской области, администрация города запустила специальный опрос. Пройти его можно на портале Госуслуг по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/494993/», — рассказали в пресс-службе администрации.

На основе мнений жителей профильные ведомства примут управленческие решения.

Напомним, ранее Общество защиты животных «Велес» убрало все контейнеры для сбора вторсырья с улиц Вологды. Причиной такого решения стало то, что горожане выкидывали в контейнеры мусор, не подлежащий переработке. Кроме того, многие не соблюдали требования к сбору вторсырья. Теперь сдать его можно только на специальных акциях ОЗЖ «Велес».