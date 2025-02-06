В Череповце начинается реконструкция привокзальной площади

Реконструкция привокзальной площади начинается в городе металлургов. Об этом в своих социальных сетях рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

«Привокзальная площадь — первое, что видят гости города, выйдя из поезда или автобуса. Именно здесь складывается первое впечатление о Череповце. Если вы из окна поезда видите, что рядом с вокзалом транспортные и пешеходные потоки закручиваются в водоворот, то мнение о городе формируется моментально. Даже если он большой, инновационный и застроен небоскребами», — пояснил мэр города.

Проект реконструкции площади создала архитектурно-градостроительная компания «Яуза». Ранее компания уже занималась благоустройством других пространств в Череповце: Советского проспекта, площади Революции, парка «Серпантин» и улицы Городецкой.

В рамках благоустройства привокзальной площади будет создана сеть пешеходных дорожек, доступных маломобильным гражданам, и дополнительное озеленение. Также на площади двух вокзалов все провода будут спрятаны под землю и будут установлены новые светильники.

Помимо этого, изменения затронут и привокзальный сквер. Здесь появятся детская и спортивная площадки, о чем просили жители близлежащих домов.

Вадим Германов отметил, что реконструкция привокзальной площади — это очередной этап проекта комплексного развития Череповца, который реализуют Благотворительный фонд «Доброта Севера» и компания «Северсталь».