В Вологде за получение взятки задержан представитель учреждения дорожной отрасли

[ Происшествия ]

В Вологде задержан 67-летний представитель госучреждения дорожной отрасли за получение взятки от московского бизнесмена.

По информации регионального управления СК, москвич передал чиновнику 100 тысяч рублей «за общее покровительство на территории региона деятельности представляемой им коммерческой организации».

При этом 100 тысяч рублей это была стартовая сумма. Чиновнику должны были передать еще 1 млн рублей.

«Дача взятки была зафиксирована в ходе ОРМ сотрудниками регионального УФСБ, по материалам которых следствием возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)», - рассказали в управлении следственного комитета.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать о помещении его в следственный изолятор.

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