Экс-депутата городской Думы Вологды обвиняют в нецелевом использовании земли

Экс-депутата городской Думы Вологды Аллу Климову обвиняют в нецелевом использовании земельного участка, который находится в границах охранной зоны объектов культурного наследия.

Спор идет из-за земельного участка с кадастровым номером 35:24:0304007:23, расположенного на участке улицы Гоголя от Набережной IV Армии до улицы Чернышевского, который был передан Алле Климовой в аренду. Согласно договору, на участке разрешалось воссоздать жилой дом с каретником (в современном исполнении каретник - одноэтажный гараж). Проект именно в таком варианте был утвержден Комитетом по охране объектов культурного наследия и управления культуры администрации Вологды еще в 2006 году.

Поясним, что в этом районе Вологды все индивидуальные жилые дома строятся по правилам, прописанным в постановлении правительства Вологодской области «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» от 28.12.2009 № 2087. В идеальном варианте строительство даже частных домов должно вестись с воссозданием исторического облика объектов, которые ранее там находились.

Однако каретник на земельном участке, выданном в аренду Климовой, очень далек от их исторических «предков». Объект под названием «жилой дом» построен уже несколько лет назад, а здание, обозначенное в проекте каретником, находится в процессе завершения строительства.

Как утверждают соседи Климовой каретник не соответствует сооружениям, строительство которых было разрешено проектом 2006 г.

Каретник и входная группа жилого дома построены на насыпном участке выше существующих отметок поверхности земли, что категорически запрещают градостроительные нормы при возведении объектов на землях охранной зоны объектов культурного наследия. Очевидно, что для собственников объектов это удобно, поскольку талые и дождевые воды стекают в более низкие участки. Однако жители улицы уже ощущают на себе эти особенности. В частности, от жилого дома вода стекает на тротуар и проезжую часть улицы Гоголя: не нужно объяснять все «прелести» для пешеходов и автомобилистов от передвижения по лужам.

Также в документах неожиданно назначение жилого здания поменялось на нежилое, что говорит о том, что в нем могут расположиться офисы,

Как считает соседка Климовой Наталья Гордеева, дом был поставлен на кадастровый учет и на него было зарегистрировано право собственности по так называемой «дачной амнистии», а спустя 3 месяца после регистрации права на здание «жилое назначение» было изменено на нежилое.

Однако еще больше вопросов вызывает здание, которое в проектной документации обозначено, как каретник. Напомним, что в простонародье это одноэтажный гараж.

Мало того, что оно также построено на насыпи, так вместо одного этажа там «вырос» второй, оно стало выше и шире предусмотренного проектом, а сбоку появилась металлическая лестница. Строение в настоящее время больше напоминает складское помещение. При этом, согласно информации департамента архитектуры и градостроительства администрации Вологды, в разрешение на воссоздание жилого дома и каретника, выданного 20 ноября 2006 года на основании проектной документации, изменений не вносилось.

Вологжанка надеялась получить внятный ответ о правомерности строительства объектов от департамента градостроительства городской администрации, однако там ответили, что жилой дом на этом земельном участке был введен в эксплуатацию без их участия.

Наталья Гордеева также обратилась с заявлениями в прокуратуру, Росреестр и городской суд. Однако прокуратура с подобными заявлениями направляет в городскую администрацию, сотрудники которой только «разводят руками». Согласно довольно пространному ответу Росреестра, арендатору земельного участка «нанесен профилактический визит», в ходе которого разъяснена ответственность за нарушение обязательных требований действующего законодательства. Какие конкретные меры приняты к арендатору земельного участка, сотрудники Росреестра не указали, лишь посоветовав обратиться в суд.

В исковом заявлении в суд Наталья Гордеева указала, что «лица, осуществляющие строительство, отказываются от предоставления проектной и разрешительной документации. В связи с чем оценить законность и соблюдение всех предусмотренных градостроительных регламентов не представляется возможным».

В рамках судебного процесса вологжанка намерена провести экспертизу, чтобы точно установить, насколько законно возведены постройки на соседнем участке.

«Размещение объекта капитального строительства, осуществление хозяйственной деятельности на земельном участке, проведение строительных работ в отсутствие подтверждения о применении специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историкоградостроительной или природной среды объекта культурного наследия, запрещено», - написала вологжанка в исковом заявлении.

По ее словам, если здание, построенное как жилой дом, еще как-то можно смириться (хотя входная группа оно построена с нарушением законодательства), то объект, проходящий по документам под названием каретник, не влезает «ни в какие ворота».

В исковом заявлении она требует обязать Климову Аллу Николаевну привести здание каретника, расположенного на земельном участке в соответствии с действующим разрешением на строительство, и проектом 2006 г., на основании которого оно выдано.

«Нам непонятно, на основании чего разрешено на землях под ИЖС переводить земли под коммерческие структуры, ведь люди, поселившиеся в этом районе, были уверены, что они будут жить в жилом секторе, а не рядом со складами и офисами», - недоумевает Наталья Гордеева.

P.S.: В 2020 году Алла Климова стала самым богатым депутатом городской Думы Вологды, задекларировав доход в 40 млн рублей. На тот момент она распоряжалась 3 квартирами, 10 нежилыми помещениями, 4 участками земли. За ней числился автомобиль – BMW Х6.

По данным из открытых источников, в настоящее время экс-депутат городской Думы Вологды Алла Климова является руководителем ООО «Профилайн», основным видом деятельности которого является оптовая торговля фармацевтической продукцией.