Вологжанка убила своего супруга ножом в грудь

В Вологде задержана 52-летняя местная жительница, которая зарезала своего супруга. Преступление было совершено в квартире дома по улице Ярославской. Как пояснили в региональном управлении следственного комитета, женщина, будучи пьяной, ударила мужа ножом в грудь.

«После злоумышленница покинула квартиру, а по возвращению через несколько часов попросила соседку вызвать скорую. Приехавшие медики констатировали смерть потерпевшего», - уточнили в следкоме.

В ведомстве также рассказали, что ранее женщина уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за причинение супругу вреда здоровью.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.