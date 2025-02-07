Комфортную зимнюю погоду обещают вологодские синоптики

Сибирский антициклон, пришедший на территорию Вологодской области после оттепели, будет определять характер погоды в ближайшие несколько дней.

Как пояснили в вологодском Гидрометцентре, антициклон обеспечит переменную облачность, отсутствие осадков при выхолаживании воздуха по ночам и комфортной температуре днем.

В частности, в субботу и воскресенье дневные температуры составят от -3 до -7 градусов.

Чуть прохладней станет в понедельник, когда ночью столбик термометра может опуститься до отметки в -15 градусов, днем от -3 до -8 градусов. Такая же погода сохранится во вторник