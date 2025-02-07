Комфортную зимнюю погоду обещают вологодские синоптики

[ Общество ]

Сибирский антициклон, пришедший на территорию Вологодской области после оттепели, будет определять характер погоды в ближайшие несколько дней.

Как пояснили в вологодском Гидрометцентре, антициклон обеспечит переменную облачность, отсутствие осадков при выхолаживании воздуха по ночам и комфортной температуре днем.

В частности, в субботу и воскресенье дневные температуры составят от -3 до -7 градусов.

Чуть прохладней станет в понедельник, когда ночью столбик термометра может опуститься до отметки в -15 градусов, днем от -3 до -8 градусов. Такая же погода сохранится во вторник

«По предварительным данным, во второй половине недели североатлантический циклон пройдет по северо-восточной периферии антициклона. В результате чего в крайних восточных районах пройдет небольшой снег, усилится ветер. Но на большей части региона сохранится влияние антициклона», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

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