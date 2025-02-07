Под Шексной на ходу загорелся микроавтобус «Газель Некст»

В Шекснинском районе сегодня утром на ходу загорелся микроавтобус «Газель Некст». Происшествие случилось на 77-м километре федеральной автодороги А-114 «Вологда-Тихвин Р21 Кола», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ведомстве уточнили, что микроавтобус следовал по маршруту Покровское-Слизово, когда на приборной панели загорелся «чек». Водитель автомобиля остановился на обочине, чтобы выяснить причину неисправности, в это время из-под капота повалил дым и машины вспыхнула.

В полиции также пояснили, что в салоне находились два человека, никто из них не пострадал.