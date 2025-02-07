Череповецкая «Северсталь» взяла реванш у столичного ЦСКА

Череповецкая «Северсталь» обыграла столичный ЦСКА, взяв реванш за поражение недельной давности.

Встреча второй и третьей команды Западной конференции сразу не заладилась для столичных хоккеистов. Денис Гурьянов уже на второй минуте получил пятиминутный штраф, который череповчане смогли дважды реализовать, поведя в счёте 2:0. Отличились Руслан Абросимов и Николай Чебыкин.

Во второй трети матча команды обменялись голами. Сначала Данил Аймурзин довёл преимущество «сталеваров» до трех шайб, но спустя четыре минуты армейцы смогли отыграть один гол.

В третьей двадцатиминутке хозяева сократили своё отставание до минимума. Окончательный счёт в матче установили Михаил Котляровский и Прохор Потапов, шайбы игроков «Северстали» и ЦСКА разделила 61 секунда. Итог матча - 4:3 в пользу команды Андрея Козырева.

«Сегодня мы изначально получили большое преимущество в виде пятиминутного удаления соперника. Собственно говоря, это был ключевой момент сегодняшнего матча, который повлиял на исход», - сказал после игры главный тренер череповчан.

«Северсталь» после этой победы вернулась на второе место Западной конференции КХЛ, набрав 69 очков в 53 встречах. ЦСКА в свою очередь опустился на 5 строчку, пропустив вперёд московские клубы «Динамо» и «Спартак».

Следующий матч «сталевары» сыграют 14 февраля против ярославского «Локомотива» - лидера Запада и первой команды, кто гарантировал себе выход в плей-офф КХЛ.