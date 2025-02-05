Россиян предупредили о резком росте цен на пластиковые окна и изделия из ПВХ

В России ожидается резкий рост цен на изделия из ПВХ, к которым относятся пластиковые окна, трубы и другие товары.

Как пишет Telegram-канал Baza, главные производители пластиковых профилей в России направили своим партнерам и заказчикам уведомление, в которых предупредили о росте цен на свою продукцию на 10-20%. Основной причиной называется атака беспилотников на завод СИБУР, находящийся в Нижегородской области.

Представитель одной из компаний на условиях анонимности рассказал, что сразу после атаки на завод «СИБУР-Кстово», цены на свою продукцию повысили сразу два крупных производителя ПВХ, а именно Стерлитамакский завод пластиковых конструкций и АО «Саянскхимпласт».

Цена суспензии ПВХ в связи с этим подорожала с 98–99 руб. за кг на 15-20%.

По данным Росстата на декабрь 2024 года средняя цена установки пластикового окна для жителей ЦФО составляла 16 960 руб за 1 кв. м. После повышения цен этот показатель может составить от 19 504 до 20 352 руб. в среднем по России, и от 22 494 до 23 472 руб по Центральному федеральному округу.

С большой долей вероятности повысятся цены и на другие товары, в производстве которых используется ПВХ, а именно напольные покрытия, провода, кабели, искусственная кожа, упаковочные бутылки и другие товары.

Как известно атака на «СИБУР-Кстово» была совершена в ночь на 29 января. Пожар не удавалось потушить два дня. Руководство СИБУРа отказались комментировать информацию о повышении цен.