Георгий Филимонов намерен запретить в Вологодской области аборты

Глава Вологодской области Георгий Филимонов заявил о своем намерении запретить в регионе все аборты. В ходе оперативного совещания он заявил, что приложит для этого все усилия.

Филимонов пояснил, что уже работает в этом направлении совместно с общественными организациями, а также с председателем патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиереем Федором Лукьяновым.

Совещание с главными врачами и руководством частных клиник о полном запрете на проведение абортов пройдет в Вологодской области во второй половине февраля.

«Мы будем вести речь о необходимости отказаться от абортов даже в частных клиниках», - уточнил губернатор.

В настоящее время аборты запрещены в Крыму, Курской, Липецкой и Челябинской области. Первым регионом стал Татарстан, в котором владельцы частных клиник добровольно отказались от подобных операций.