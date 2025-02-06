Сменился ректор Вологодского госуниверситета

В Вологодском государственном университете сменился ректор. О новом кадровом назначении объявил губернатор Георгий Филимонов во время оперативного совещания в правительстве региона.

По его словам, приказом министра образования и науки РФ Валерия Фалькова ректором ВоГУ назначен Денис Дворников, который ранее в правительстве Вологодской области возглавлял департамент внутренней политики.

«Сегодня заключительный день работы в должности начальника департамента внутренней политики Вологодской области. Можно сказать, вошел в историю как последний руководитель ДВП, ведь далее поедет министерство.

… Это был динамичный тренинг по укрощению эго, развитию мягких и твердых навыков характера, марафонской выносливости и умения сотворить нереальное, играя в салки с убегающими секундами», - написал сегодня Дворников на своей странице в соцсетях.