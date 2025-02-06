Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил о неожиданном кадровом назначении. Новым министром информационной политики стала экс-редактор телеканала «Русский Север» Елена Пономарева.

Неожиданность назначения заключается в том, что телеканал, который в журналистской среде называют «северсталевским», на протяжении последних нескольких месяцев «ушел в открытую оппозицию» действующей региональной власти.

«Решение Георгия Филимонова пригласить на работу Елену Пономареву - неожиданное и неординарное. Однако оно демонстрирует политически выверенный подход к подбору кадров и поиску настоящих профессионалов для своей команды», - считает telegram-канал «Вологодской канвой».

Ранее из «Русского севера» ушел спортивный журналист Павел Оралов, который возглавил спортивный медиаофис Вологодской области.