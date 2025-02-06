Георгий Филимонов объявил о неожиданном кадровом назначении

[ Общество ]

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил о неожиданном кадровом назначении. Новым министром информационной политики стала экс-редактор телеканала «Русский Север» Елена Пономарева.

Неожиданность назначения заключается в том, что телеканал, который в журналистской среде называют «северсталевским», на протяжении последних нескольких месяцев «ушел в открытую оппозицию» действующей региональной власти.

«Решение Георгия Филимонова пригласить на работу Елену Пономареву - неожиданное и неординарное. Однако оно демонстрирует политически выверенный подход к подбору кадров и поиску настоящих профессионалов для своей команды», - считает telegram-канал «Вологодской канвой».

Ранее из «Русского севера» ушел спортивный журналист Павел Оралов, который возглавил спортивный медиаофис Вологодской области.

Теги:
назначения кадры
 

Последние новости

Георгий Филимонов намерен запретить в Вологодской области аборты
Сменился ректор Вологодского госуниверситета
Георгий Филимонов объявил о неожиданном кадровом назначении
В Вологде отказались проводить «Лыжню России»
Вологодская область вошла в тройку лидеров по длине ВОЛС
Экс-глава Вологодского округа получил новую должность
Под Вытегрой в лобовом столкновении с лесовозом погибли два человека
Михаил Хазин видит риск девальвации рубля уже этой весной
Череповчанин отрезал у собутыльника ухо и смыл в унитаз
Три человека получили в травмы в ДТП под Вологдой