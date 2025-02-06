Вологодская область вошла в тройку лидеров по длине ВОЛС

За последний год почти шесть тысяч семей в Вологодской области получили возможность подключиться к высокоскоростному качественному интернету и пользоваться современными цифровыми сервисами. Чтобы гарантировать своим абонентам стабильный интернет-сигнал, в 2024 году сотрудники «Ростелекома» проложили более 90 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) по городам и селам региона. Вологодская область вошла в тройку лидеров по длине новых ВОЛС на Северо-Западе, уступив только Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Телеком-инфраструктура построена в населенных пунктах (включая удаленные от районных центров), где ранее отсутствовал проводной интернет или возможность подключения была ограничена медными технологиями. Устаревшие линии связи меняют на современные оптические, которые обеспечивают скорость передачи данных в десятки раз выше.

ВОЛС построены в 17 муниципальных округах: Устюженском, Никольском, Кичменгско-Городецком, Тотемском, Верховажском, Вытегорском, Междуреченском, Чагодощенском, Грязовецком, Сокольском, Тарногском, Кирилловском, Вологодском, Череповецком, а также в Шекснинском районе, Вологде и Череповце. По статистике, около 70% подключений пришлись на многоквартирные дома, а 30% составляет частный сектор.

- Несмотря на расширение нашего присутствия в регионе, по-прежнему есть населенные пункты, где отсутствует доступ к качественному интернету. Мы нацелены на изменение этой ситуации, в том числе за счет собственных инвестиций — продолжаем модернизировать и строить новую телекоммуникационную инфраструктуру как в городах, так и в отдаленных населенных пунктах, - рассказал директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

Пользователи, получившие доступ в интернет в результате расширения оптической сети «Ростелекома», подключены по технологии PON (PassiveOpticalNetwork*). Она позволяет прокладывать волоконно-оптический кабель непосредственно в дом абонента, что обеспечивает надежное высокоскоростное интернет-соединение.

- Благодаря прокладке оптики в село Чаромское теперь здесь имеется необходимая сетевая инфраструктура, а проводной интернет смогут подключить все желающие – поделилась заместитель главы сельского поселения Чаромское Шекснинского района Елена Малышева.

*Пассивная оптическая сеть.