В Вологде отказались проводить «Лыжню России»

Власти Вологды отказались от проведения «Лыжни России». Решение было принято после осмотра лыжной трассы на стадионе «Локомотив». Как уточняют организаторы мероприятия, «Лыжню» не позволяет провести недостаточный снежный покров.

При этом сувенирную экипировку – шапки и номера получат все, кто зарегистрировался для участия в забеге.

Череповец на данный момент не отказался от проведения стартов. Соревнования в городе металлургов пройдут на двух локациях – улице Олимпийской и на лыжном стадионе по улице Рыбинской.