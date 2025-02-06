Михаил Хазин видит риск девальвации рубля уже этой весной

Цикл повышения ключевой ставки в России продолжается с июля 2023 года, однако инфляция за это время только растет. А ужесточение ДКП привело только к охлаждению экономики, что говорит о том, что политика, проводимая Набиуллиной зашла в тупик. По мнению известного экономиста Михаила Хазина, это может привести к отставке главы ЦБ уже в ближайшем времени.

Выхода из сложившейся ситуации, всего два, и оба они очень жесткие, по мнению эксперта. Первый вариант заключается в том, что придется замораживать средства населения в банках, чтобы огромная денежная масса не пошла в экономику, и еще больше не разогнала инфляцию, но это невозможно по политическим причинам. Второй вариант, это девальвация рубля до отметок 120-130 руб. за один американский доллар. В принципе уже попытки это сделать были, но на уровне 115 руб/доллар планы изменились.

Понижать сегодня ставку никак нельзя, ибо это может привести к гиперинфляции. А если не снижать ставку, то предприниматели не смогут брать кредиты, и в реальном секторе экономики экономическая активность просто заглохнет. Тем самым Набиуллина сама себя загнала в тупик.

Выступая в эфире радио «Говорит Москва» предположил, что выход из сложившейся ситуации все же будет через девальвацию рубля. Это опять разгонит инфляцию, у бизнеса вырастут издержки, и их частично можно будет компенсировать снижением ключевой ставки. Это плохой вариант, по мнению Хазина, но все остальные варианты только хуже.

Михаил Хазин уважаемый эксперт, однако он забыл упомянуть вариант, при котором ставка может снижать медленно, что снизит риски перетока денег с депозитов на покупки, и тем самым постепенно активизирует предпринимательскую активность. В любом случае прогнозы дело неблагодарное, и как все будет в реальности, покажет время…