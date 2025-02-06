Череповчанин отрезал у собутыльника ухо и смыл в унитаз

В Череповце вынесен приговор 35-летнему мужчине, который отрезал ухо собутыльнику. Происшествие случилось 14 ноября прошлого года в квартире дома по улице Химиков.

По информации пресс-службы судов области, мужчины выпивали на кухне горькую, когда между ними произошла ссора. В результате хозяин квартиры подставил подножку своему 44-летнему гостю и повалил его на пол.

«Затем он дотянулся до столешницы кухонного гарнитура, схватил кухонный нож и отрезал им своему товарищу правое ухо, а потом нанес один режущий удар в область переносицы. Потерпевший после произошедшего поднялся на ноги и ушел из квартиры. Отрезанное ухо «гостеприимный хозяин» смыл в унитаз», - уточнили в областном суде.

Примечательно, что сам потерпевший не смог вспомнить обстоятельства конфликта. Он рассказал, что пришел в себя уже в больнице, где ему рассказали, что он был найден на улице без сознания и без уха. При этом в суде он не стал настаивать на строгом наказании подсудимому.

Суд приговорил мужчину к 3 годам условного срока и взыскал с него в общей сложности 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшему.