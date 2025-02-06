Три человека получили в травмы в ДТП под Вологдой

[ Происшествия ]

Три человека получили травмы в ДТП, которое произошло сегодня на 10-м километре автодороги Вологда-Медвежьегорск в районе поселка Майский.

Как пояснили в отделе Госавтоинспекции, на трассе столкнулись «Лада Гранта», «Лада Ларгус» и «Фольксваген Поло». Больше всего пострадала «Лада Гранта», которая после удара вылетела в кювет и врезалась в столб. Травмы получили водитель и два пассажира этого автомобиля.   

Точные обстоятельства аварии пока не известны. По словам сотрудников Госавтоинспекции, пострадавшие госпитализированы.

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