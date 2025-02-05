50 тележек с мороженым будут ездить летом по Череповцу

[ Общество ]

Череповец

В город металлургов поставят 50 брендированных передвижных тележек с мороженым и напитками. Предприниматели получат тележки безвозмездно и расположат на самых популярных пешеходных маршрутах. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Череповца Вадим Германов.

«Теперь можно будет не тратить время прогулки на то, чтобы зайти в ближайший магазин и купить там мороженое. Передвижные тележки расставим в городских парках, на набережных, бульварах и аллеях Череповца», — пояснил Вадим Германов.

Он отметил, что предприниматели не будут платить и за аренду места размещения тележки. Так, стоимость мороженого и напитков останется демократичной.

Всего в область поступило 200 таких тележек. В теплое время года они будут работать в каждом муниципалитете.

Как ранее отмечал первый замгубернатора Юрий Умеренко, тележки для мороженого по межрегиональному сотрудничеству безвозмездно Вологодчине передало Правительство Москвы.

Череповец

Теги:
мороженое предприниматели
Фото: тг-канал Правительства Вологодской области; Вадим Германов
 

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