Тарножанин получил ожоги, пытаясь потушить свой автомобиль

Возгорание произошло в среду, 5 февраля, в половине восьмого вечера в поселке Вощар Тарногского округа. В частном гараже загорелся автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Вологодской области.

66-летний собственник пытался потушить огонь самостоятельно подручными средствами. В процессе он получил ожоги, но госпитализация ему не потребовалась.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 15 квадратных метров. В результате пожара уничтожен автомобиль «Киа», а гараж, в котором он находился, серьезно поврежден по всей площади.

По предварительной версии, причиной пожара стала электрическая тепловая пушка, которую собственник оставил в машине работающей без присмотра.