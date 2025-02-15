Шекснинец, до смерти избивший приятеля, задержан в Вологодской области

[ Происшествия ]

СК

В Вологодской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Шексны. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть мужчины 1982 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по Вологодской области.

Происшествие случилось в начале февраля. Потерпевший распивал алкоголь в компании приятелей в своей квартире на улице Зеленой в Череповце. Один из присутствующих мужчин избил хозяина, причинив травму головы. Мужчину госпитализировали в больницу, где ночью 3 февраля он скончался.

«При осмотре места происшествия обнаружены и изъяты биологические и иные следы, представляющие интерес для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначены и проводятся судебные экспертизы. Подозреваемый допрошен, заключен под стражу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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