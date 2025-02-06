Четверых вологжан освободили из украинского плена

Накануне четверо вологжан были освобождены из украинского плена. Обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «150 на 150» состоялся накануне.

Как рассказал на своей странице в соцсетях уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони, сейчас военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Также они получили возможность связаться с родными.

Полный список освобожденных российских военнопленных публикует Комитет солдатских матерей. Среди них четверо вологжан:

- Бровкин А. 1973 г.р.

- Гурий А. 1963 г.р.

- Денисюк Н. 1992 г.р.

- Верещагин Д. 1983 г.р.