Четверых вологжан освободили из украинского плена

[ Общество ]

Накануне четверо вологжан были освобождены из украинского плена. Обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «150 на 150» состоялся накануне.

Как рассказал на своей странице в соцсетях уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони, сейчас военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Также они получили возможность связаться с родными.

Полный список освобожденных российских военнопленных публикует Комитет солдатских матерей. Среди них четверо вологжан: 

- Бровкин А. 1973 г.р.

- Гурий А. 1963 г.р.

- Денисюк Н. 1992 г.р.

- Верещагин Д. 1983 г.р.    

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