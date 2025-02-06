Сергей Жестянников заявил об актуальности инициативы Бастрыкина по ограничению продаж алкоголя

Председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников заявил об актуальности инициативы главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который накануне предложил ограничить продажу алкоголя лицам моложе 21 года.

По мнению Жестянникова, заявление Бастрыкина выводит вологодский тренд на снижение потребления спиртных напитков на новый уровень.

Спикер Законодательного собрания области пояснил, что снижение количества правонарушений, совершенных в пьяном виде – это одна из задач закона об ограничении продажи алкогольной продукции, который вступит в силу на Вологодчине уже 1 марта.

«Еще одна важная миссия – оградить молодое поколение от этого зла. Альтернатива – спорт, который стал активно развиваться. Строятся новые стадионы, спортзалы, тропы здоровья, ФОКОТы, тренажерные зоны. В календаре все больше спортивных и культурных мероприятий для вологжан всех возрастов. Конечно, своим личным примером мы стараемся мотивировать жителей области», - рассказал Жестянников.

Спикер регионального парламента уверен, что инициатива Александра Бастрыкина актуальна и своевременна, поскольку Вологодчина выступает за разумные ограничения и здоровье нации.