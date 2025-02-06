Научные детские площадки появятся в Череповце

Два научных детских городка построят в этом году в Череповце. Денежные средства на эти цели выделены по инициативе губернатора области. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр города металлургов Вадим Германов.

Новые детские площадки расположатся в сквере у Дворца металлургов и недалеко от перекрестка Юбилейной и Беляева.

«Дети теперь на полном серьезе могут отвечать родителям, что развлечения на детской площадке — это еще и вклад в образование. Здесь не просто горка, а таблица Менделеева. Поднимаясь по лестнице, ребята запомнят ее основные элементы. Пять интерактивных панелей покажут формирование кристаллических фигур из-за магнитного поля, процесс производства стали и чугуна и опыты с плотностью воды», — рассказал Вадим Германов.

Помимо этого, на площадке разместятся батуты, переговорные трубы, холмы с тоннелями и много качелей.

В проекте городков предусмотрены также освещение и видеонаблюдение. Строительные работы начнутся уже этим летом.